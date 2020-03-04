Шмыгаль – "спокойный технократ". Украинцы ощутят это в своих карманах, – Корниенко

На Банковой решили перевести Кабмин в стадию "спокойных технократов". Этим и объясняется "перезагрузка" правительства.

Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

"Усиление опытными людьми направлено на то, чтобы дать людям понимание, что ситуация стабилизируется и мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", – заявил Корниенко.

По его словам, "спокойные технократы" будут спокойно и взвешенно принимать решения, а "спокойствие" возможного нового премьера Дениса Шмыгаля украинцы очень скоро "ощутят в своих карманах".

Также Корниенко признал: Кабмин Гончарука не смог изменить ситуацию к лучшему из-за недостатка опыта.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.