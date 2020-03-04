2,2 млн грн от ДТЭК. Кандидат в премьеры Шмыгаль задекларировал доходы за 2019 год

Вице-премьер Денис Шмыгаль внес декларацию кандидата на должность премьер-министра Украины.

Она обнародована в Едином реестре деклараций, пишет LB.ua.

Так, за 2019 год Шмыгаль заработал 3,4 млн грн: 2,2 млн как директор Бурштынской ТЭС (входит в ДТЭК Рината Ахметова), 925 тысяч грн как консультант в "ДТЭК Востокэнерго" и еще 230 тыс. грн за пять месяцев работы главой Ивано-Франковской ОГА.

Вместе с женой Шмыгаль задекларировал $235 тыс наличными.

Семья владеет домом площадью 215,9 кв.м. и земельным участком площадью 151 кв. м. во Львове.

Также на Шмыгалей записаны земельный участок площадью 2200 кв. м в селе Хоросница во Львовской области, нежилое здание площадью 417,2 кв. м в Каменке-Бугской.

Жену Шмыгаля владеет 25% еще одного земельного участка площадью 458 кв. м во Львове.

У супругов на двоих есть один автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года оценочной стоимостью 832 тысячи гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.