2,2 млн грн от ДТЭК. Кандидат в премьеры Шмыгаль задекларировал доходы за 2019 год
2020-03-04 15:34:26
Вместе с женой Шмыгаль задекларировал $235 тыс наличными
Вице-премьер Денис Шмыгаль внес декларацию кандидата на должность премьер-министра Украины.
Она обнародована в Едином реестре деклараций, пишет LB.ua.
Так, за 2019 год Шмыгаль заработал 3,4 млн грн: 2,2 млн как директор Бурштынской ТЭС (входит в ДТЭК Рината Ахметова), 925 тысяч грн как консультант в "ДТЭК Востокэнерго" и еще 230 тыс. грн за пять месяцев работы главой Ивано-Франковской ОГА.
Вместе с женой Шмыгаль задекларировал $235 тыс наличными.
Семья владеет домом площадью 215,9 кв.м. и земельным участком площадью 151 кв. м. во Львове.
Также на Шмыгалей записаны земельный участок площадью 2200 кв. м в селе Хоросница во Львовской области, нежилое здание площадью 417,2 кв. м в Каменке-Бугской.
Жену Шмыгаля владеет 25% еще одного земельного участка площадью 458 кв. м во Львове.
У супругов на двоих есть один автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года оценочной стоимостью 832 тысячи гривен.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
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Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
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Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
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Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".