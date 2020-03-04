Экономика взяла разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле, – Зеленский

В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады президент Владимир Зеленский объяснил ситуацию с перезагрузкой Кабмина. Об этом сообщил президент во время своего выступления в Раде.

"Мы должны признавать свои ошибки. Мы постоянно слышали об экономическом прыжке, но впечатление такое, что экономика взяла разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле", – заявил Зеленский.

Также президент обозначил некоторые из основных причин, почему было принято решение о смене Кабмина.

"За два месяца нового года, невыполнение госбюджета почти 16 млрд гривен, из которых 13 – это провал поступлений от таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла, на рассказывали о решительной и бескомпромиссной борьбе с контрабандой. Но сейчас все выгляди так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это необходимо изменить", – сказал президент.

"Таможня должна собирать, я извиняюсь, не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – подытожил Зеленский.

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