Экономика взяла разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле, – Зеленский
В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады президент Владимир Зеленский объяснил ситуацию с перезагрузкой Кабмина. Об этом сообщил президент во время своего выступления в Раде.
"Мы должны признавать свои ошибки. Мы постоянно слышали об экономическом прыжке, но впечатление такое, что экономика взяла разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле", – заявил Зеленский.
Также президент обозначил некоторые из основных причин, почему было принято решение о смене Кабмина.
"За два месяца нового года, невыполнение госбюджета почти 16 млрд гривен, из которых 13 – это провал поступлений от таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла, на рассказывали о решительной и бескомпромиссной борьбе с контрабандой. Но сейчас все выгляди так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это необходимо изменить", – сказал президент.
"Таможня должна собирать, я извиняюсь, не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – подытожил Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.