Верховная Рада отправила Гончарука в отставку
Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука
"За" проголосовали 353 народных депутата.
Перед голосованием выступил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Кабмин знает, что делать, но знать – недостаточно, нужно много работать.
"Мне не стыдно за наше правительство, но мы хотели бы им восхищаться. Это правительсвто сделало больше чем все предыдущие. Но это скорее минус бывшим Кабминам, а не нынешним", – заявил президент.
После выступления президента, Алексей Гончарук подвел итоги работы своего правительства.
"Наше правительство сменило менеджемент в десятках компаний. На припортовом заводе, Артемсоли, Энергоатоме и так далее, этот список можно очень долго продолжать. Мы боролись с коррупцией во всех областях, которые вверены нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли множество теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылились тонны грязи в СМИ. Но мы не отступили, и я хочу поблагодарить за это нашим министрам, которые много раз утверждали сложные решения", – рассказал Гончарук.
Также в своей прощальной речи премьер похвалил президента, назвав его "очень честным человеком".
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.