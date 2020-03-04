Верховная Рада отправила Гончарука в отставку

Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука

"За" проголосовали 353 народных депутата.

Перед голосованием выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Кабмин знает, что делать, но знать – недостаточно, нужно много работать.

"Мне не стыдно за наше правительство, но мы хотели бы им восхищаться. Это правительсвто сделало больше чем все предыдущие. Но это скорее минус бывшим Кабминам, а не нынешним", – заявил президент.

После выступления президента, Алексей Гончарук подвел итоги работы своего правительства.

"Наше правительство сменило менеджемент в десятках компаний. На припортовом заводе, Артемсоли, Энергоатоме и так далее, этот список можно очень долго продолжать. Мы боролись с коррупцией во всех областях, которые вверены нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли множество теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылились тонны грязи в СМИ. Но мы не отступили, и я хочу поблагодарить за это нашим министрам, которые много раз утверждали сложные решения", – рассказал Гончарук.

Также в своей прощальной речи премьер похвалил президента, назвав его "очень честным человеком".

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