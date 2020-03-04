Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль
Верховная Рада 9 созыва на внеочередном заседании проголосовала за назначение на пост премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59. Голоса разделились таким образом:
"Слуга народа" – 242
ОПЗЖ – 0
Европейская солидарность – 0
Батькивщина – 0
За майбутне – 18
Голос – 0
Довира – 17
Внефракционные – 14
Стоит подчеркнуть, что по мнению Шмыгаля главные проблемы – тарифы, энергетика, падение производства.
В его планах – увеличить пенсии и уменьшить зарплаты министров и членов наблюдательных советов. По его словам, новый Кабмин будет погашать долги шахтерам.
Также он подчеркнул, что еще одной задачей является "возвращение аннексированного Крыма и Донбасса".
"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", – сказал он.
Шмыгаль считает, что зарплаты министрам и членам наблюдательных советов госкомпаний нужно сократить.
"Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны сократить – это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов ряда набсоветов и других чиновников", – говорит он.
Кроме того, он рассказал о программе "Большое строительство", которая позволит перезапустить экономику. Он пообещал инициировать дискуссию "о местонахождении Украины на экономической карте мира".
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.
- 4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.