Баканов: "Весна пришла, сажаем и будем сажать, дорогие нардепы"
Глава СБУ Иван Баканов во время выступления в Верховной Раде заявил, что "Весна пришла – сажаем и будем сажать, уважаемые народные депутаты".
По его словам, предотвращено разворовывание военного имущества на 1,5 миллиардов гривен. 83 чиновника уволено с должностей.
"Мы должны вспомнить о 114 производствах в отношении контрразведки. Предотвратили разворовывание военного имущества на 1,5 миллиардов гривен. 83 чиновника уволено с должностей. Получили разные сроки. Весна пришла, уважаемые депутаты, сажаем и будем сажать", – сказал глава СБУ Иван Баканов.
По его словам, СБУ сохранила государству 25,7 миллиарда гривен за последнее время.
"Тема безопасности важна для каждого украинца. Но безопасность страны не любит пиара. Стратегические ориентиры четко определены - ликвидировать любую угрозу. Надеюсь, в этом нам поможем новый закон про СБУ", – говорит глава СБУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".
- Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации, а также для собственной безопасности".
- Председатель СБУ Иван Баканов, отчитываясь о 100 днях пребывания в должности, заявил, что благодаря деятельности службы по искоренению коррупции и борьбе с контрабандой от занимаемых должностей освободили 39 чиновников, еще 134-м сообщено о подозрении.