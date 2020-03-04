Венедиктова обвинила Рябошапку в блокировании уголовных дел

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, выступая на заседании Верховной Рады Украины в среду, 4 марта, заявила, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка заблокировал расследования более чем тысячи уголовных дел.

Об этом сообщает Страна.

"Организация работы Офиса генпрокурора построена таким образом, что в настоящее время более чем в тысяче производств ГБР не назначены процессуальные руководители и соответственно расследование заблокировано. Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт", – отметила Венедиктова, уточнив, что таких дел насчитывается 1272.

По ее словам, правосудие в Украине хромает из-за отсутствия процедуры заочного осуждения.

"Отсутствие процедуры заочного осуждения лиц усложняет привлечение к ответственности лиц, которые скрываются за пределами государства или на оккупированных территориях", – сказала руководитель ГБР.

Она также обратила внимание на чрезмерную бюрократизацию процедуры досудебного расследования, из-за чего следователи вынуждены согласовывать почти все свои действия с прокурорами. Из-за этого, сказала Венедиктова, впустую тратится время и теряются доказательства.

Как ранее сообщал Фокус:

Послы G7 в Украине выразили свою поддержку генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, заявив, что он достиг "значительного прогресса" в реформировании прокуратуры.

В Верховной Раде нардепы от фракции "Слуги народа" собрали необходимое количество подписей, чтобы завтра, 5 марта, провести внеочередное заседание Рады и рассмотреть на нем вопрос о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.