Россия упростила получение своего гражданства для украинцев
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Беларуси и Украины при вступлении в российское гражданство.
Об этом сообщает Интерфакс.
Сейчас определением уровня владения русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.
Принятый закон предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка.
Кроме того, приняты поправки в закон РФ о гражданстве, которым предлагается сократить с шести до трех месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.
- 8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.
- Государственная миграционная служба Украины уже привлечена к работе, направленной на включение в законодательство возможности двойного гражданства для украинцев.