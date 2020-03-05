"Слуга народа" рассматривает только одного кандидата на должность генпрокурора

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что во время заседания фракции не прозвучали фамилии других вероятных кандидатов на должность генпрокурора, кроме народного депутата Сергея Ионушаса.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, только фамилия Ионушаса в качестве кандидата на генпрокурора звучала во время заседания фракции.

"Кроме Ионушаса на фракции не звучали другие кандидатуры", – сообщил Корниенко.

Как ранее сообщал Фокус: