Верховная Рада уволила Рябошапку с должности генпрокурора

Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапки. "За" проголосовали 263 народных депутатов. Против проголосовали 18 парламентариев.

"Слуга народа" дала 179 голосов, ОПЗЖ – 36, депутатская группа "За майбутне" – 15 , "Довира" – 16, внефракционные - 17.

Принятие постановление означает его отставку.

"Не расследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности или неспособности Генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом", – говорится в принятом документе.

Постановление о недоверии генпрокурору представил его автор, народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Уже весна, а где же посадки?.. Этого ждали все, не только те, кто голосовал за Зеленского, а все те, кто устал от мародерства последних пяти лет... Но у нас нет генпрокурора, а есть генпрокурор Порошенко – это Рябошапка", – заявил он.

Сам Рябошапка заявил, что постановление о недоверии генпрокурору "построено на откровенной лжи и манипуляции".

"Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я иду. Но я иду, чтобы вернуться", – заявил он, после чего вышел из сессионного зала парламента, отказавшись отвечать на вопросы депутатов.

После голосования спикер Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Рябошапка – хороший специалист, но не показал результат.

"Нет результатов – не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если нет у тебя результата – до свидания", – сказал Зеленский..

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