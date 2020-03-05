Сергей Ионушас прокомментировал свое возможное назначение генпрокурором

После того, как Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Сергей Ионушас заявил, что вопрос с его назначением на должность генпрокурора зависит от президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает LB.ua.

"Этот вопрос зависит исключительно от субъекта представления. Субъектом представления согласно Конституции Украины и законодательству является президент Зеленский Владимир Александрович", – сказал Ионушас.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявил, что Ионушас рассматривался на заседании фракции в качестве кандидата на генпрокурора.

"На фракции этот вопрос действительно поднимался, и если вы видели, были комментарии со стороны Давида Арахамии, Александра Корниенко", – прокомментировал Ионушас.

Отметим, что до избрания в Верховную Раду Сергей Ионушас сотрудничал со студией "Квартал 95" как юрист. Он был доверенным лицом Владимира Зеленского в ЦИК на выборах президента Украины 2019 года.

В 2019 году избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" под номером 38. В настоящее время является заместителем председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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