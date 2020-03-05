Сергей Ионушас прокомментировал свое возможное назначение генпрокурором

Политика
По словам народного депутата, все зависит от президента

После того, как Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Сергей Ионушас заявил, что вопрос с его назначением на должность генпрокурора зависит от президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает LB.ua.

"Этот вопрос зависит исключительно от субъекта представления. Субъектом представления согласно Конституции Украины и законодательству является президент Зеленский Владимир Александрович",  – сказал Ионушас.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявил, что Ионушас рассматривался на заседании фракции в качестве кандидата на генпрокурора. 

"На фракции этот вопрос действительно поднимался, и если вы видели, были комментарии со стороны Давида Арахамии, Александра Корниенко",  – прокомментировал Ионушас.

Отметим, что до избрания в Верховную Раду Сергей Ионушас сотрудничал со студией "Квартал 95" как юрист. Он был доверенным лицом Владимира Зеленского в ЦИК на выборах президента Украины 2019 года.

В 2019 году избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" под номером 38. В настоящее время является заместителем председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Как ранее сообщал Фокус: