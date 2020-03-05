Бородянский назвал причины отказа работать в новом Кабмине
Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на своей странице в Facebook рассказал, почему отказался от поста в новом правительстве.
По его словам, основной причиной нежелания работать в новом Кабмине стало его несогласие, что профильное министерство, которое он возглавлял, будет разделено.
"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере: спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства", – написал он.
Бородянский считает, что сегодня в обществе присутствует непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, создание культурного пространства и формирование государства.
Он отметил, что его команда сделала только 10-20% от задуманного, "потому что нужно хотя бы 1,5 года, чтобы изменения стали необратимыми и все почувствовали результаты".
Бывший министр также акцентировал внимание на необходимость продолжения работы над законом "О медиа", чтобы защитить информационное пространство Украины.
"Несмотря на яростное сопротивление проекта Закона о противодействии дезинформации, уверен, что у нас нет выбора – мы должны защищать наш гуманитарное пространство, наше информационное пространство, так же, как мы защищаем наши границы, так же, как мы защищаем наше достоинство и свободу. Поэтому необходимо закончить эту важную работу вместе с профессиональными и честными медийщиками, юристами", – написал Бородянский.
Он поблагодарил команду Минкульта и своих коллег по предыдущему правительству.
"Семь месяцев назад, перед тем, как принять предложение присоединиться к работе в правительстве, я задал себе вопрос: зачем мне быть министром. Тогда мой ответ самому себе был такой: есть окно возможностей построить систему, которая позволит создать среду для развития культурного капитала украинцев, который является основой развития любого общества и государства", – добавил бывший министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- Бородянский занял 43-е место в рейтинге самых влиятельных украинцев, составленном журналом Фокус.
- Бывший министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря программе "Битва экстрасенсов", которая выходит на телеканале СТБ, которым он еще недавно руководил, было раскрыто много уголовных дел.
- Он также заявлял, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным.