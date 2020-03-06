Агент СБУ рассказал, как "блондинка" взорвала главаря донецких боевиков "Гиви"

Взрывчатку в офис главаря донецких боевиков "Гиви" – Михаила Толстых – действительно заложила "блондинка", которая находилась в ОРДЛО по заданию СБУ.

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал агент СБУ Олег Сугерей.

По его словам, после ликвидации другого главаря – Арсена Павлова ("Моторолы") – Гиви боялся выходить на улицу.

"Но он был "любвеобыльным": девочек ему просто привозили. В конце-концов, туда внедрилась наш агент, такая блондиночка известная. Она заложила взрывчатку и уже утром, когда Гиви пришел на работу, сработало это устройство", – рассказал Сугерей.

После гибели Гиви террористы заявили, что знают, кто заложил взрывчатку: якобы это была Анастасия Петрига, студентка Киевского института культуры и искусств.

Также боевики говорили, что взрывчатку якобы могли привести в действие прямо из Киева – то же они говорили и по ликвидации Моторолы.

Сам Сугерей косвенно участвовал в спецоперации: он прибыл в Донецк с девушкой, которая была на связи с "блондинкой".

"После ликвидации Гиви, агенты СБУ покинули Донецк, а боевики провели "серьезную работу" и нашли и посадили даже тех, кто их перевозил", – добавил агент.

Спустя неделю из ОРДЛО выехал и Сугерей.

Как ранее сообщал Фокус:

8 февраля боевики террористической организации "ДНР" сообщили об уничтожении главаря батальона боевиков Сомали "Гиви".

После ликвидации "Гиви" появились сообщения, что по зданию, в котором он находился, выстрелили из реактивного пехотного огнемета "Шмель", который состоит на вооружении РФ.