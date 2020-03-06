Санкции против Азарова и Ставицкого сняты, – решение Совета ЕС
Сегодня, 6 февраля, вступило в силу решение Совета ЕС о снятии санкций с экс-премьера Николая Азарова и бывшего главы Минэнерго Эдуарда Ставицкого.
Об этом сообщает ЕП, ссылаясь на пресс-службу Совета ЕС.
Азаров и Ставицкий попали под санкции из-за хищение у Украины госсредств или злоупотребление служебным положением.
В то же время, ограничительные меры не сняли с десяти бывших украинских топ-чиновников.
Среди них – Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко.
В их отношении санкции продлили еще на один год – до 6 марта 2021-го.
Как ранее сообщал Фокус:
- Суд Европейского союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против Януковича в 2018 году, однако экс-президент продолжает до марта 2020 года оставаться под действием санкций, продленных в марте 2019 года.
- 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.