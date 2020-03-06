У Путина есть год для завершения войны, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что президента РФ Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.

Глава украинского государства пригрозил выйти из переговоров, если в течение этого срока не будет никакого прогресса. В то же время, он сказал, что может договориться о сделке с Путиным, чтобы положить конец войне.

"Время идет… Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", – сказал Зеленский.

Он признался, что его встреча с Путиным в Париже в рамках "Нормандской четверки" в декабре имела "несколько эмоциональных аспектов".

"Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство", – добавил Зеленский.

Дату встречи в Париже Зеленский определил, как точку отчета годового срока.

"Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу в Минске. Я не буду этого делать" – сказал он, добавив, что у него есть "два или три плана" дальнейших действий после выхода из переговоров, но детали не раскрыл.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе.