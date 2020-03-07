"Здесь нельзя играть на два фронта". Зеленского беспокоит сближение Макрона с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен по поводу того, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается восстановить отношения с Россией.
Об этом он сообщил в интервью The Guardian.
Зеленский заявил, что лидер Франции, как и канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживает Украину, но усилия Макрона наладить отношения с Москвой его беспокоят.
"Нельзя играть здесь на два фронта", – заявил Зеленский.
Украинский лидер также призвал Макрона и немецкого канцлера Ангелу Меркель продолжить давление на Россию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона поприветствовали обмен пленными между Украиной боевиками "ЛДНР".
- Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента РФ Владимира Путина вернуть во Францию останки, принадлежащие одному из близких знакомых императора Наполеона Бонапарта, генералу Гюдену.