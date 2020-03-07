Дело не в рейтингах. Зеленский объяснил, почему в Украине поменялось правительство

Президент Украины Владимир Зеленский смену Кабмина отсутствием эффективности и результативности.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут выгнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения", – говорит президент.

Он заверил, что смена правительства не повлияет на курс Украины. Зеленский добавил, что украинские власти и в дальнейшем нацелены на выполнение реформ, сотрудничество с Международным валютным фондом и внедрение земельной реформы.

Bloomberg отмечает, что Зеленский берет на себя ответственность за некоторые ключевые начинания, в частности, принятие законов об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель и по защите национализации крупнейшего банка Украины "ПриватБанка", чего добивается МВФ.

В материале говорится, что Зеленский выступает за независимость Национального банка, но при этом он критикует его из-за того, что НБУ поддерживает самые высокие в регионе затраты по займам.

"Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно", – сказал президент.

Зеленский говорит, что на новое правительство нет влияния со стороны олигархов.

"Они владеют 70-80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших – мы должны это понимать", – заявил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.

В этот же день, новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59.