Зеленский об олигархах: По закону, вешать и стрелять нельзя, но иногда хочется

Президент Владимир Зеленский утверждает, что олигархи не имеют на него влияния, и пытается выстроить с ними отношения в рамках демократического общества. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, перевод которого опубликован на сайте Офиса президента.

"Ну, мы не можем, по закону, вешать и стрелять. Это путь. Мы выбираем: либо тоталитарный, либо демократический. Но если выбрали демократический, то, конечно, вешать нельзя. Хотя иногда очень хочется. Почему? Потому что так быстрее", - ответил он на вопрос журналиста: "Роль олигархов в Украине уже поняли: просто просить денег у них, вешать, стрелять?".

Президент говорит, что для всех в Украине одинаковый закон и правила. .

"Раз уж вы использовали слово "роль", то очень хочется, чтобы роли у них были не главные, а, как в кино, эпизодические. Со своей стороны они понимают, что я не вор, и начинают по-другому себя вести", - рассказал Зеленский.

Комментируя покупку Ринатом Ахметовым особняка во Франции за 200 млн евро президент заявил, что в условиях войны на Донбассе такая ситуация неуместна. Он добавил, что государство должно сделать все, чтобы крупный бизнес тратил деньги в Украине на больницы, скорые помощи и дороги.

"Мне нужно, чтобы сейчас покупались скорые помощи – нет в бюджете этих денег. Но они понимают, что если здесь будет война, если здесь власть будет воровать, то их отношения с властью будут такие же, как раньше. Они будут влиять на политическую элиту, а если будет война, то все, что им принадлежит в этой стране, будет равно нулю. Стоимость их активов будет равна нулю. Поэтому они должны помогать – не нарушая закон. А мы должны сделать все, чтобы они не выводили деньги сейчас и чтобы им было выгодно вернуть в страну то, что выведено ранее", - говорит президент.

Он добавил, что его кадровые назначения никто не влияет, в том числе и Игорь Коломойский.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно январскому соцопросу Демиинициатив и Центра Разумкова большинство украинцев считают главным двигателем реформ президента Владимира Зеленского, а главным тормозом - олигархов.