Впервые в истории Украину посетит президент Швейцарии
Впервые за всю историю независимой Украины в страну с официальным визитом приедет президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга.
Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина.
"Мы ждем визита президента Швейцарской Конфедерации. Это будет первый визит президента Швейцарии в Украину за всю историю независимого государства Украина. Швейцария помогает много на востоке нашей страны. Это единственная страна, которая помогает нашим гражданам, проживающим на линии столкновения, и помогает даже тем находящимся на временно оккупированных территориях", – говорит Разумков.
По его словам, в рамках встреч удалось согласовать позиции относительно того, чтобы продолжить программу сотрудничества 2020-2023 годах по поддержке Украины, и в первую очередь это касается поддержки и оказания гуманитарной помощи на востоке страны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что он разочарован тем, что до сих пор не получил конкретного приглашения посетить с визитом США.
- Майк Помпео в Киеве заявил, что США готовы помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, но в конечном итоге разрешить его должны сами Киев и Москва.