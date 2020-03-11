Чтобы не развалилась. Зачем Путину пожизненное правление Россией и что делать Украине

Император всея Руси

Поправку об обнулении президентских сроков внесла депутат Госдумы от правящей фракции "Единая Россия" Валентина Терешкова. Ранее по основному закону России гражданин страны имел право избираться президентом не более двух сроков подряд. Для Владимира Путина это как раз был крайний срок, ведь он уже дважды подряд избирался главой государства (а в целом правит Россией порядка 20 лет). Впрочем, поправка Терешковой открыла ему путь к тому, чтобы оставаться у руля России фактически пожизненно.

Сам Путин поддержал эту поправку, однако предложил, чтобы Конституционный суд РФ разъяснил, не будет ли это противоречить Основному закону.

"Сильная президентская вертикаль абсолютно необходима. Это надо для стабильности. Парламентская демократия нам не подходит, так как парламент в других странах не в силах по несколько месяцев сформировать правительство. Совбезу и Госсовету тоже власти не дадим, потому что их народ не избирает", - заявил президент России, выступая 10 марта в Госдуме.

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По словам политолога, бывшего первого замглавы парламентского комитета по иностранным делам Тараса Чорновила, в России попытки найти возможность пожизненного правления для Путина искались давно.

"Попытки решить этот вопрос, я точно знаю, были уже давно. Еще в 2010 году я, как нардеп, общался с российскими чиновниками, приближенными к Путину. Тогда очень серьезно прорабатывался вопрос поиска наследницы династии Романовых и женитьбы Путина на ней. Для дальнейшей его интронизации, едва ли не с последующим созданием наследственной монархии. Идея, которая кажется совершенно бредовой, рассматривалась абсолютно серьезно на высшем уровне. Но в итоге нашли другой путь, и изменили под Путина Конституцию", - рассказал Чорновил.

По его мнению, обнуление сроков президентства - типично для любого тоталитарного государства с авторитарным лидером.

"Представить себе ситуацию в любой цивилизованной стране, что царь повелел - и под него переписывают законы - невозможно. В Европе уже давно главенствует закон. И таких прецедентов не было. То, что было принято Госдумой, характерно больше для Северной Кореи. Кстати, в свое время в Украине во время Кучмы Конституционный суд пытался выдумать формулу: 1+1=1. То есть, была попытка доказать, что два президентских срока равны одному. В случае с Россией ситуация аналогичная: 20=0. Такая арифметика заслуживает на Шнобелевскую премию по математике".

Чтобы не развалилась

Однако, кроме очевидного желания продолжать править дальше, есть еще ряд более глубинных факторов, побудивших депутатов Госдумы принять поправку об обнулении президентских сроков, считает Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В частности, это касается возможного ослабления позиций страны как серьезного внешнеполитического игрока.

"Если бы стало четко понятно, что Путин не останется у власти после 2024 года, он бы уже сейчас начал терять свой авторитет. Причем, как внутри страны, так и за ее пределами. На него перестали бы ориентироваться российские элиты, спровоцировав ожесточенное противостояние между башнями Кремля. Кроме того, авторитет Путина в глазах мирового сообщества значительно бы ослабел. В условиях мирового экономического кризиса для России это обернулось бы весьма печальными последствиями", - считает Бортник.

В то же время политолог уточнил, что Владимир Путин не обязательно будет баллотироваться на пост президента России на выборах 2024 году.

"Принятие поправки об обнулении сроков президентства не означает, что Путин останется у власти после 2024 года. Но это оставляет ему возможность сдерживать как внутренние разнополюсные политические силы, так и внешние. Пока это стало для России стабилизирующим фактором для всей политической системы, поскольку явного преемника у Путина нет", - добавил Бортник.

С ним согласен политолог Константин Бондаренко.

"В России протестировали все возможные варианты, как Путину остаться: транзит власти, преемники, госсоветы. В результате решили, что изменения в Конституцию - самый оптимальный вариант. Тем более, что Путин является гарантом баланса элит в стране. То есть, его уход приведет к тому, что страну, в борьбе за власть, начнут буквально рвать на части". - считает эксперт.

Для Украины ничего не изменится

Учитывая, что Путин, судя по всему, останется у руля страны еще на многие годы, не стоит ожидать, что взаимоотношения Украины и России изменятся, считают эксперты.

"Россия будет брать от Украины столько, сколько наша власть ей будет позволять. Поэтому говорить о том, что что-то изменится во взаимоотношениях, я бы не стал. Скорее, это нам необходимо ужесточать свою политику по отношению к соседней стране", - уверен Чорновил.

В то же время, Константин Бондаренко считает, что потепление или наоборот, охлаждение отношений между Украиной и Россией будет зависеть от того, насколько дружественными будут связи между соседней страной и США.

"У нашей страны нет собственной субъектности. Поэтому изменение отношений между Украиной и Россией будет зависеть только от изменений взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой. Если завтра на Банковую позвонит из Вашингтона даже не Трамп, а какой-нибудь четвертый клерк третьего помощника президента США, и заявит, что мы должны срочно дружить с Москвой - будьте уверены, за 24 часа Украина откроет и воздушное сообщение, и все границы", - добавил Бондаренко.