Пограничники не знают, какие из 179 пунктов пропуска будут закрыты из-за карантина
Государственная пограничная служба не знает, какие именно пограничные пункты планирует закрыть Кабмин в рамках мер по недопущению распространения коронавируса.
Об этом сообщает представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Громадське.
"Это будет утверждено решением правительства, поэтому сейчас все это нарабатывается – все те, шаги, которые были озвучены. Когда это будет, я думаю всем станет известно, и Государственная пограничная служба в том числе обязательно обо всем этом сообщит", – сказано в сообщении.
Напомним, сегодня ранее Кабинет министров Украины принял решение с 12 марта закрыть 170 из 219 пунктов пропуска на украинской границе из-за введения карантина по коронавирусу.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
- По состоянию на 11 марта, в мире зарегистрировано 119 108 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 4 284 – закончились летальным исходом, выздоровели 65 765 человека.
- Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.