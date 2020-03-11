Пограничники не знают, какие из 179 пунктов пропуска будут закрыты из-за карантина

Государственная пограничная служба не знает, какие именно пограничные пункты планирует закрыть Кабмин в рамках мер по недопущению распространения коронавируса.

Об этом сообщает представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Громадське.

"Это будет утверждено решением правительства, поэтому сейчас все это нарабатывается – все те, шаги, которые были озвучены. Когда это будет, я думаю всем станет известно, и Государственная пограничная служба в том числе обязательно обо всем этом сообщит", – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня ранее Кабинет министров Украины принял решение с 12 марта закрыть 170 из 219 пунктов пропуска на украинской границе из-за введения карантина по коронавирусу.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.