Зеленский назначил экс-министра соцполитики Соколовскую заместителем Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра соцполитики Украины Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента.

Об этом говорится в указе Зеленского от 12 марта.

34-летняя Юлия Соколовская занимала должность министра социальной политики с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года.

Соколовская – выпускница Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана по специальности "Учет и аудит". Также закончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

В 2014-2015 годах была директором одного из департаментов Министерства экономического развития и торговли Украины.

В 2015-2016 годах занимала должность директора Департамента расходов бюджета социальной сферы Министерства финансов Украины, после того до 2017 возглавляла департамента по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.

В этот же день, новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59.