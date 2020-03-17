И.о. директора ГБР стал заместитель Венедиктовой – Александр Соколов

В связи с назначением Ирины Венедикторой генпрокурором, исполнять обязанности директора ГБР будет Александр Соколов.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

До вступления в должность Соколов был замглавы ГБР.

К выполнению обязанностей он приступает сегодня, 17 марта.

Ранее издание Bihus.info писало, что Соколов с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области: оттуда же пришла и сама Венедиктова.

Связь между Соколовым и Венедиктовой журналисты увидели через жену нового вр.и.о. директора ГБР – Анну Соколову.

Дело в том, что в своей декларации за 2018 год Соколова задекларировала 125 тыс. грн. дохода от юрфирмы "Перегрин Кэпитал Групп", основательницей которой оказалась Наталья Колесник.

Вероятно, Колесник – свекровь Венедиктовой.

Тем более, когда Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.

Как ранее сообщал Фокус:

5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.