И.о. директора ГБР стал заместитель Венедиктовой – Александр Соколов
В связи с назначением Ирины Венедикторой генпрокурором, исполнять обязанности директора ГБР будет Александр Соколов.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
До вступления в должность Соколов был замглавы ГБР.
К выполнению обязанностей он приступает сегодня, 17 марта.
Ранее издание Bihus.info писало, что Соколов с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области: оттуда же пришла и сама Венедиктова.
Связь между Соколовым и Венедиктовой журналисты увидели через жену нового вр.и.о. директора ГБР – Анну Соколову.
Дело в том, что в своей декларации за 2018 год Соколова задекларировала 125 тыс. грн. дохода от юрфирмы "Перегрин Кэпитал Групп", основательницей которой оказалась Наталья Колесник.
Вероятно, Колесник – свекровь Венедиктовой.
Тем более, когда Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.
- Сегодня, 17 марта, Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора. Вслед за этим заявление на увольнение написал замгенпрокурора Виктор Чумак.