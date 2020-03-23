МВФ, Всемирный банк и ЕБРР готовы помочь Украине, – Зеленский

МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые организации готовы помочь Украине в период пандемии коронавируса.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, вчера, 22 марта, у него состоялся разговор с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

"У меня состоялся разговор с главой МВФ, госпожой Кристалиной Георгиевой. Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили о готовности поддерживать и помогать Украине", – сказал он.

Зеленский также отметил, что будет осуществляться выплата помощи людям, которые были уволены из-за карантина.

"Сегодня проходит заседание правительства, на котором будут приняты несколько важных решений. Среди задач для НБУ, Министерства финансов и Министерства экономики до конца недели рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса", – сказал президент.

Кроме этого, будут приняты изменения в законодательство, которые введут уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского назначения в период пандемии коронавируса.

Также, по его словам, на сегодняшнем заседании Кабмин примет решение о запрете отключать электроэнергию для населения во время карантина в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

16 марта президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.