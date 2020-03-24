Зеленский утвердил Венедиктову в составе СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил генерального прокурора Ирину Венедиктову в составе Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №107/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну - генерального прокурора", – говорится в документе.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования, 24 марта 2020 года.

Напомним, Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины на внеочередном заседании 17 марта.

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года. Она окончила Харьковский национальный университет внутренних дел и изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. Имеет звание доктора юридических наук. До назначения на должность генпрокурора, она исполняла обязанности директора ГБР. До этого була депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Как ранее сообщал Фокус:

В Совете Национальной безопасности и обороны Украины с 20 января функционирует оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации в отношении распространения коронавируса.