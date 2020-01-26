СНБО: создана оперативная группа по противодействию коронавирусу

Специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг и анализ ситуации относительно распространения заболевания

В Совете Национальной безопасности и обороны Украины с 20 января функционирует оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации в отношении распространения нового китайского коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация с распространением заболевания находится под контролем Аппарата СНБО, который владеет по этому вопросу всей необходимой информацией в полном объеме.

Он добавил, что мониторинг распространения нового коронавируса (2019-n-CoV) ведется в отношении стран Азии, Европы, США, СНГ, а также стран граничащих с Украиной.

По его словам, анализ и изучение мер безопасности, предпринимаемых органами власти других стран с целью предотвращения распространения вируса, происходит в круглосуточном режиме.

Отметим, что с 26 января, в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ, которые укомплектованы инфракрасными термометрами. Кроме этого, все животные, ввозимые в Украину, проходят специальный осмотр ветеринарных служб.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая сообщила, что в настоящий момент в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.