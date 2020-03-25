Съезжайтесь или сидите за границей: Аваков анонсировал полное закрытие авиасообщения

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает украинцев за рубежом приехать в Украину в течение двух дней или оставаться за границей, так как в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение, сообщает Интерфакс-Украина.

"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами", – сказал глава МВД.

Он предположил, что уже в пятницу комиссия по ЧС обнародует все подробности закрытия.

Министр уточнил, что если человек перешел пешком или пересек границу Украины на своей машине при наличии паспорта гражданина Украины, то "дома вас примут всегда".

По его словам, речь идет о том, что к таким вещам необходимо относиться более строго, с учетом интереса миллионов людей, которые живут в Украине.

"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого, сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", – призвал министр.

Он подчеркнул важность контроля передвижения и состояния здоровья людей, которые вернулись из-за границы, так как у многих вернувшихся из-за рубежа подтверждено инфицирование коронавирусом. По словам министра, все, кто прибыл, проходили тесты, но экспресс-тесты не дают полной картины.

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