МВФ готов выделить Украине 8 млрд долларов, – Зеленский

МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после завершения заседания фракции "Слуги народа".

Также помощь готовы оказать Всемирный банк и ЕБРР. В общей сумме от международных институций Украина может получить кредиты на 10 млрд долларов.

Также помощь пообещал оказать Азербайджан, но детали Зеленский не сообщил.

"Я настроен на то, чтобы Рада собралась в понедельник, и все из этого блока вопросов, что мы можем, прошли. Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что депутаты меня услышат", – сказал Зеленский.

По словам президента, в случае выполнения условий МВФ может выдать первый транш на 2 млрд долларов в течении 10-15 дней.

Рассмотреть необходимые законопроекты планируется на внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 30 марта.

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде "антиколомойский законопроект" (№3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности). Документ запрещает возвращать признанными неплатежеспособными банки прежним владельцам, но позволяет им добиваться компенсации.

Закон о рынке земли Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении 6 февраля. Ожидалось, что на прохождение всех поправок понадобится пару месяцев, но из-за отмены пленарных заседаний в связи с пандемией коронавируса на финальное голосование депутаты так и не вышли.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила о прогрессе в переговорах по выделению транша Украине. По ее словам, прийти к окончательному варианту соглашения поможет принятие законопроектов по рынку земли и о невозвращении банков их прежним владельцам.