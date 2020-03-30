Шмыгаль рассказал, почему уволили Емца и Уманского
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский – профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы, но пока страна требует быстрых действий, поэтому и подал постановления об увольнении.
Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Telegram.
"Наш Кабинет Министров работает меньше месяца, однако вызовы, с которыми мы столкнулись, не испытывал на себе ни одно Правительство за последние годы. Во время режима чрезвычайной ситуации один день считается за месяц. Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. но пока страна требует быстрых действий. Именно поэтому было принято решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов", – написал премьер.
Шмыгаль также выразил надежду, что Емец и Уманский и в дальнейшем продолжат помогать его команде.
Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца, но не смогла назначить новых.
Как ранее сообщал Фокус:
- Илья Емец поддерживает введение чрезвычайного положения в Украине.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение.