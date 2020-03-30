Рада приняла "антиколомойский законопроект" в первом чтении

Верховная Рада приняла законопроект о невозврате банков прежним владельцам (№2571) за основу. "За" проголосовали 267 депутатов.

Также Рада проголосовала за сокращение вдвое сроков его подготовки ко второму чтению.

Перед голосованием президент Владимир Зеленский призвал поддержать законопроекты о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам.

"Мы сейчас не должны делиться на провластную партию и оппозицию. У нас не может быть оппозиции в условиях коронавирус", - заявил Зеленский.

Во время обсуждения "антиколомойского законопроекта" в его поддержку выступили фракции "Голос" и "Европейская солидарность". В частности, Петр Порошенко заявил, что нельзя допустить дефолта только для того, чтобы вернуть банк "одному олигарху".

В свою очередь лидер "Батькивщины" заявила, что принятие законопроекта превратит Украину в "банановую республику" в угоду международным кредиторам, и призвала голосовать против. Также против его принятия выступили депутатская группа "За будущее"

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он содержит три блока изменений в законодательные акты.

1. Совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления. Изменения направлены, в частности, на уменьшение возможностей для манипуляций со стороны банков и на усиление контроля со стороны Национального банка с целью обеспечения полноты раскрытия банками информации о связанных с ними лицами.

2. Установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Нацбанка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка лицензии и ликвидации банка, решений Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и др.

3. Усовершенствования регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков связанными с банком лицами, расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Суть этих изменений состоит в том, что если банк признан неплатежеспособным, то это решение не может быть пересмотрено ни при каких обстоятельствах. Единственное, что подлежит обсуждению – компенсации, которые могут получить бывшие владельцы банка, если решение о его ликвидации было ошибочным.

Этот законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас он имеет наибольшее значение для государственного Приватбанка в его противостоянии с бывшим владельцем Игорем Коломойским.

После голосования по закону депутаты пришли к рассмотрению правок к законопроекту о рынке земли.

Как ранее сообщал Фокус:

Принятие этого законопроекта о невозврате прежним владельцам вместе с земельной реформой - главные требования МФВ для предоставления Украине кредита на 8 млрд долларов.