США выделили Украине на борьбу с коронавирусом 1,2 млн долларов

Американские власти выделили 1,2 миллионов долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.

Об этом сообщает Агентство США по международному развитию (USAID) в Тwitter.

"Правительство США выделило медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью $1,2 млн, которая будет предоставляться через USAID Global Health и OFDA, чтобы ограничить распространение COVID-19 в Украине", – говорится в сообщении.

В Агентстве отметили, что благодаря этой помощи Украина сможет укрепить механизмы лечения, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса и подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

В USAID добавили, что на выделенные США средства также обеспечат проведение медиакампаний, чтобы информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса COVID-19.

Ранее посольство Украини в США сообщало в Facebook, что американская помощь будет направлена на подготовку в Украине лабораторных систем, диагностику заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.

Недавно Палата представителей США одобрила законопроекты о мерах поддержки национальной экономики в условиях пандемии COVID-19. Пакет в $2 трлн финансовой помощи станет самым масштабным в истории страны.

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