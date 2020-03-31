"Теневая" команда "СН" не собирается противостоять Кличко на выборах в Киеве, – Лерос

"Слуга народа" формирует "теневую" команду, которая будет только формально противостоять команде мэра Виталия Кличко на местных выборах.

Об этом в интервью НВ рассказал депутат от "СН" Гео Лерос.

"Это будет некая теневая команда, думаю. Тяжело сказать, что это будет за команда и как она собирается противостоять команде Кличко. Сейчас это все движется в неправильном направлении", – говорит Лерос.

Также Лерос не понимает, почему "Слуга народа" поручила Николаю Тищенко руководить киевским штабом, вместо того, чтобы провести праймериз.

"Почему не делается праймериз, согласно которому выбирается человек? А не потому ли, что Коля в родственных связях с Андреем Ермаком?", – задается вопросом нардеп.

Кроме того, Лерос заявил, что деньги Тищенко выделяет бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

"Уверен, что в ближайшем будущем мне удастся изложить факты, связанные с этим", – добавил он.

Ранее СМИ писали, что киевским штабом поручили руководить главе партии "СН" Александру Корниенко.

Но позже "слуга" Александр Дубинский сообщил, что планы властей поменялись: якобы штаб отдали как раз Тищенко.

В связи с этим группа депутатов от "Слуги народа" написала президенту Владимиру Зеленскому письмо, в котором они настойчиво просили не назначать руководителя столичного штаба без их участия.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале Корниенко заявлял, что желающих идти на местные выборы от "Слуги народа" уже достаточно много, но для них устроят отбор.