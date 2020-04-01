Зеленский предложил временно отправить врачей в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отправить в Италию, в которой ежедневно умирают сотни инфицированных коронавирусом, бригаду украинских медиков.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания.

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что итальянская сторона обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами врачей. Некоторые страны, по его словам, уже предоставили итальянцам такую поддержку.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Аваков также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

По состоянию на 1 апреля в Италии более 105 тысяч зараженных и более 12 тысяч умерших от коронавируса.

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