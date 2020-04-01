Брат Ермака признал подлинность "пленок" и прошелся по каждому видео

Брат главы ОП Андрея Ермака – Денис Ермак – признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность", – пишет Денис Ермак.

По его словам, на видеозаписях видно, как он встречается с разными людьми, которые "предлагают разные проекты и идеи".

"И нам важны именно проекты, а не люди, которые просто хотят занять должности. Я и наше бюро (Украинское бюро национально развития, – ред.) никак к назначениям не относимся", – продолжает Ермак.

В то же время, если проект уместен и выгоден для государства, он, согласно закону, направляет его и резюме его автора в органы госвласти.

Также Ермак говорит, что на видеозаписях не хватает контекста, а кто их записывал, ему неизвестно.

Кроме того, брат главы ОП прокомментировал видеозаписи из поста Лероса (с полным списком можно ознакомиться в посте Ермака):

№1 20.08.2019 – встреча на которой обсуждаем, что проекты новой программы Госгеокадарстра и инфраструктурный проект мы могли увязать с глобальным проектом реформы АПК. Меня уговаривают встретиться хоть с одним представителем одесских бизнесменов для обсуждения их участия в проекте. Но не получилось.

№2 20.08.2019 – обсуждаем "девочку", у которой есть программа реформирования ТРК Украины и Внешэкспоцентра. Но программа очень слабая, поэтому я просто выбросил ее, так как она "ни о чем".

№3 22.08.2019 – отрывочная запись о том, что человек, который хочет идти на конкурс на председателя РГА по моему мнению должен быть военным, так как в регионе проблемы – просто чиновник не сможет проблемы со спиртовой мафией

№5 16.09.2019 – на встречу приходит человек, который сразу же начинает говорить, что "когда он сюда шел, то считал, что все уже решено". На что я спрашиваю: "С кем вы встречались?" "Человек сразу говорит: "Ой, я ошибся". Потом изучаю его резюме и прошу рассказать о себе, чтобы понимать что же происходит. Встреча ничем конструктивным не закончилась.

№10 начало сентября – идет под запись конкретная провокация на преступление. Человек предлагает и рассказывает, что какие-то люди предлагают $620 тыс. за какие-то назначения и за встречу со мной. Я все это выслушиваю и уговариваю собеседника работать в законном русле. Результат – никаких 620 тыс и никаких назначений.

Как ранее сообщал Фокус: