Брат Ермака признал подлинность "пленок" и прошелся по каждому видео
Брат главы ОП Андрея Ермака – Денис Ермак – признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он.
Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность", – пишет Денис Ермак.
По его словам, на видеозаписях видно, как он встречается с разными людьми, которые "предлагают разные проекты и идеи".
"И нам важны именно проекты, а не люди, которые просто хотят занять должности. Я и наше бюро (Украинское бюро национально развития, – ред.) никак к назначениям не относимся", – продолжает Ермак.
В то же время, если проект уместен и выгоден для государства, он, согласно закону, направляет его и резюме его автора в органы госвласти.
Также Ермак говорит, что на видеозаписях не хватает контекста, а кто их записывал, ему неизвестно.
Кроме того, брат главы ОП прокомментировал видеозаписи из поста Лероса (с полным списком можно ознакомиться в посте Ермака):
№1 20.08.2019 – встреча на которой обсуждаем, что проекты новой программы Госгеокадарстра и инфраструктурный проект мы могли увязать с глобальным проектом реформы АПК. Меня уговаривают встретиться хоть с одним представителем одесских бизнесменов для обсуждения их участия в проекте. Но не получилось.
№2 20.08.2019 – обсуждаем "девочку", у которой есть программа реформирования ТРК Украины и Внешэкспоцентра. Но программа очень слабая, поэтому я просто выбросил ее, так как она "ни о чем".
№3 22.08.2019 – отрывочная запись о том, что человек, который хочет идти на конкурс на председателя РГА по моему мнению должен быть военным, так как в регионе проблемы – просто чиновник не сможет проблемы со спиртовой мафией
№5 16.09.2019 – на встречу приходит человек, который сразу же начинает говорить, что "когда он сюда шел, то считал, что все уже решено". На что я спрашиваю: "С кем вы встречались?" "Человек сразу говорит: "Ой, я ошибся". Потом изучаю его резюме и прошу рассказать о себе, чтобы понимать что же происходит. Встреча ничем конструктивным не закончилась.
№10 начало сентября – идет под запись конкретная провокация на преступление. Человек предлагает и рассказывает, что какие-то люди предлагают $620 тыс. за какие-то назначения и за встречу со мной. Я все это выслушиваю и уговариваю собеседника работать в законном русле. Результат – никаких 620 тыс и никаких назначений.
Как ранее сообщал Фокус:
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29 марта Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".
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В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".
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30 марта САП открыла уголовное дело по заявлению нардепа от "СН" Гео Лероса о возможной "торговле госдолжностями" Денисом Ермаком.
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В интервью НВ Лерос рассказал, что видеозаписи с якобы братом главы ОП он получил 27 марта на флешке. Но информаторов называть не стал.