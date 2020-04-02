Президент Польши отменил визит в Украину из-за коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда решил отменить запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"МИД Украины сообщает, что визит президента Республики Польша Анджея Дуды в Украину для чествования памяти польских жертв Катынского преступления не состоится ввиду ситуации с распространением в мире коронавирусной болезни COVID-19", – говорится в ответе на запрос агентства.

13 апреля Дуда должен был посетить Харьков, в день 80-й годовщины Катынского военного преступления, когда в апреле-мае 1940 года НКВД СССР по приказу Иосифа Сталина расстрелял 22 тысяч поляков в Катынском лесу (Смоленская область России) и ряде лагерей и тюрьм на территории Беларуси и Украины, включая Харьков. Дуда планировал почтить память жертв Катынского преступления в Харькове.

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