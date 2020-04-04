Граждан Украины, въезжающих в страну, будут помещать на обсервацию, – пограничники

Всех граждан Украины, въезжающих в страну, будут помещать на обсервацию на две недели.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда.

Отмечается, что места размещения украинцев будут определять областные администрации.

Согласно постановлению Кабинета министров от 2 апреля 2020 года № 255, которым внесены изменения в постановление от 11 марта № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", все граждане Украины, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, будут подлежать обязательной госпитализации на 14 дней.

Дети, не достигшие 12-летнего возраста, подлежат госпитализации в обсерваторы (изоляторы) вместе с одним из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом. Установленная госпитализация в обсерваторы или изоляторы лиц, будет обеспечиваться в пределах компетенции Министерства инфраструктуры, Министерством развития общин и территорий и Министерством здравоохранения.

Правительством определено, что такие меры не будут касаться лиц, которые являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

В любом случае лицо, имеющее симптомы коронавируса, подлежит обязательному медицинскому осмотру, по результатам которого может быть направлено на самоизоляцию.

Как ранее писал Фокус: