За нарушения карантина составлено 3566 админпротоколов, открыты 44 уголовных дела, – Нацполиция

Полиция круглосуточно охраняет 65 учреждений лечения и обсервации граждан

С начала карантина в Украине по фактам нарушения его правил было составлено 3566 административных протоколов, сообщила Национальная полиция. По итогам рассмотрения этих протоколов судами наложены штрафы на общую сумму 272 тыс. грн.

Также по фактам, связанным с нарушениями карантинных мер, было начато 44 уголовных производства.

"Особое внимание уделяют лицам, которые обязаны находиться на самоизоляции. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки", – говорится в сообщении.

За нарушение режима самоизоляции с начала карантина было составлено 153 административных протокола: в Киеве – 64, Винницкой области – 18, Черновицкой – 17, Ивано-Франковской – 11, Полтавской – 8, Волынской – 5, Закарпатской – 5, Сумской – 4, Херсонской – 4, Хмельницкой – 4, Харьковской – 3, Киевской – 2, Кировоградской – 2, Николаевской – 1, Одесской – 1, Тернопольской – 1.

Полиция круглосуточно охраняет 65 учреждений лечения и обсервации граждан, а также принимает участие в работе 229 карантинных постов.

Сообщается, что к обеспечению мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны общественной безопасности привлечены 23 тыс. правоохранителей.

Напомним, замминистра МВД Антон Геращенко заявил, что полиция нашла всех, кто сбежал из обсервации в киевском отеле "Козацкий". "Каждого нашли, каждому вручен протокол о нарушении правил карантина и будет штраф 17 тыс. грн. Они дальше должны оставаться у себя дома", – сказал он.

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