Геращенко: полиция нашла и оштрафовала всех беглецов из обсервации в отеле "Козацкий"

Им выписали штраф по 17 тыс. грн, в случае повторного нарушения штраф удвоится

Замминистра МВД Антон Геращенко в эфире телеканала 112 Украина заявил, что полиция нашла и назначила штраф всем, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий".

"Каждого, кто сбежал из-под обсервации отеля "Козацкий", нашли, каждому вручен протокол о нарушении правил карантина и будет штраф 17 тыс. грн. Они дальше должны оставаться у себя дома", – сказал Геращенко.

Он добавил, что в случае повторного нарушения штраф удвоится, и будет уже 34 тыс. грн. Геращенко также пояснил, что за теми, кто находится на обсервации, полиция следит, с помощью социальных сетей. Он обещал сообщать обо всех фактах реагирования на нарушения.

"Те, кто прилетел из-за рубежа, могут быть носителями вируса, а могут и не быть. 14 дней посидеть дома – это небольшая плата, чтобы сохранить здоровье и жизни других людей", – сказал Геращенко.

Напомним, из киевского отеля "Козацкий" сбежали более 50 людей, которые вернулись из-за границы и были помещены туда на обсервацию. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко тогда заявил, что полиция не может удерживать людей силой, но пообещал, что каждый, нарушивший карантин, будет привлечен к ответственности и заплатит штраф.

Как ранее писал Фокус:

30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться.

Украинские туристы, прилетевшие с острова Бали чартерным рейсом, утверждали, что не были предупреждены об обязательной обсервации в Украине. Чартер туристы оплатили самостоятельно, а при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации. В салонах самолетов они просидели до утра.