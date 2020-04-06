Адвокаты Лероса напомнили СБУ о законе Зеленского об обличителях коррупции

Нардеп Гео Лерос, который опубликовал "пленки Ермака", пришел на допрос в СБУ.

Об этом сообщил у себя в Facebook адвокат Маси Найем.

По словам Найема, СБУ открыло уголовное дело по ч.2 ст.359 УК (незаконное использование спецсредств для записи информации).

Также в ведомстве сообщили стороне защиты, что это производство объединили с делом по ст. 190 УК (мошенничество).

Адвокаты, в свою очередь, ходатайствовали о переносе допроса. В то же время, Найем подчеркивает, что депутат не отказывается давать показания.

"Но нам непонятна логика, по которой СБУ и ГБР вызывают на допрос по одной квалификации, а потом объединяют, добавляя синхронно ст.190 УК", – отмечает адвокат.

Отдельно у Лероса напомнили СБУ о принятом еще в прошлом году законе об обличителях коррупции.

"Права обличителя возникают с момента сообщения информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Т.е. для того, чтобы их получить, не нужно иметь документ от органов", – пишет Найем.

"Обличитель не несет юридической ответственности за сообщение о возможных фактах коррупции и распространение указанной информации. Также обличитель имеет право отказаться от объяснений", – добавил адвокат.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".

Денис Ермак признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он. "Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность".

Часть депутатов от "Слуги народа" публично выступила в поддержку своего коллеги Гео Лероса и призвала правоохранительные органы проверить опубликованную им информацию о возможной торговле госдолжностями Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента.