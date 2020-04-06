Абсолютный рекорд. К "антиколомойскому законопроекту" уже подали 13 тысяч правок

Ко второму чтению закона о банках уже подали 13 тысяч правок.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 18:00 уже есть 13 000 + поправок к законопроекту о банках 2571-д", – написал депутат.

По его словам, один из внефракционных депутатов подал 6 тысяч поправок.

Кроме этого, подано еще три пакета по 1,5 тыс. поправок.

"И это еще не все правки пришли Поэтому поздравляю нас, выглядит, что абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды", – сказал Железняк.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".