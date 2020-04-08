Украина отправила в Италию самолет с 5 тыс. литров дезинфекторов
Из Киева вылетел самолет Нацгвардии Украины с помощью итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.
Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, Украина продолжает помощь Италии, которая борется с инфекцией.
"Сегодня в 7 00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", – написал Геращенко.
Он отметил, что итальянские врачи ежедневно борются за жизни украинцев, которые находятся в диаспоре, и поэтому Украина делает "этот жест дружбы и благодарности".
Геращенко отметил, что 7 апреля в Италии впервые зарегистрировано падение темпов прироста количества зарегистрированных случаев инфицирования Covid-19.
"По данным департамента гражданской защиты Италии вчера заболели лишь 880 человек. Это самый низкий показатель начиная с 10 марта", – написал он.
Он отметил, что в целом по состоянию на 8 апреля спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.
Геращенко подчеркнул, что поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии.
- 4 апреля Украина отправила в Италию 20 врачей, которые две недели будут помогать итальянским медикам бороться с коронавирусом.
- Офис президента сообщил, что до конца текущей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.
- В итальянской провинции Феррара (одноименный город и прилегающие к нему территорий) зарегистрировано крайне низкое количество инфицированных коронавирусом. При этом она находится в центре эпидемии в стране.