Минздрав опубликовал список рекомендаций при проведении похорон

Из-за увеличения количества смертельных случаев от короновируса Минздрав рекомендует временно придерживаться определенных правил при проведении ритуальных обрядов.

Об этом стало известно из постановления МОЗ, пишет Telegram-канал Коронавірус_інфо.

В частности, рекомендуется:

–️ не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

–️ не более 1 человека на 10 квадратных метров;

–️ безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

–️ запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования

–️ похороны или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

–️ органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Как ранее сообщал Фокус: