Фонд борьбы с коронавирусом сократят на 30 млрд гривен, – Минфин

Размер фонда противодействия коронавирусу будет сокращен на 30 млрд гривен – до 66 млрд гривен.

Именно такая сумма предусмотрена в обновленном проекте изменений в бюджет на 2020 год, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время брифинга, пишет Hromadske.

По его словам, в настоящее время проект изменений в бюджет дорабатывается в бюджетном комитете.

"В частности, изменения для борьбы с коронавирусом. Создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 млрд грн", – сообщил Марченко.

Ранее в предыдущем проекте правительства об изменениях в бюджет предполагалось, что размер фонда борьбы с коронавирусом должен составить 97 млрд гривен.

По словам Марченко, правительство в обновленном проекте бюджета не стало менять показатели дефицита бюджета (на уровне 300 млрд грн) и показатели падения доходов. В то же время пересмотрело несколько программ, которые ранее предлагали урезать.

"Я надеюсь, что завтра этот бюджет будет подан на рассмотрение депутатам Верховной Рады", – сообщил Марченко.

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