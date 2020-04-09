Наличие масок в аптеках будут проверять, – Зеленский
В украинских аптеках будут проводить мониторинг на наличие защитных масок.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента.
По словам президента, в Украину недавно был доставлен груз спецсредств для борьбы с коронавирусом. Медсредства распределят не только по опорным больницам, но и в крупные торговые сети.
"Было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования", – заявил президент.
Также отмечается, что большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда к богослужению можно присоединиться в онлайн-режиме. Кроме того, чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома, "Укрпочта" уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных куличей.
В целом, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.
Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что значительно возросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. Так, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Зеленский рассказал, что в Украину ожидается прибытие на этой неделе как минимум семи самолетов из Китая и Кореи. По его словам, в самолетах будут ПЦР- и экспресс-тесты, аппараты ИВЛ и средства защиты.
- Украинские власти поняли, что сами не смогут справиться с коронавирусом и поэтому пошли просить помощи у бизнеса. Об этом рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
- Киевское областное теротделение Антимонопольного комитета открыло дело по факту подорожания медицинских масок.
- Офис генерального прокурора совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему по минимизации налогов при продаже медицинских масок (респираторов) за границу.