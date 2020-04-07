Зеленский: Наша цель – в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок
2020-04-07 19:59:00
В Украину прилетят семь самолетов из Китая и Южной Кореи
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Украину ожидается прибытие на этой неделе как минимум семи самолетов из Китая и Кореи.
Об этом Зеленский сообщил в обращении.
По его словам, в самолетах будут ПЦР- и экспресс-тесты, аппараты ИВЛ и средства защиты.
"В течение этой недели мы ожидаем прибытия, по меньшей мере, семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Наша цель – в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок", – сообщил он.
Напомним, ранее замглавы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что маски полностью доступны в Интернете. Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что Украина сейчас производит почти 900 000 масок в сутки.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 марта в Украину прибыл второй самолет из Китая с масками, защитными костюмами.
- Специалисты Института молекулярной биологии и генетики Украины сообщили, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19 в неделю, и ждут финансирования.
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