Секвестр бюджета и наказание за поджоги травы. Рада собралась на внеочередное заседание
Верховная Рады собралась на внеочередное заседание. Всего в повестке дня восемь вопросов.
В частности, предусматривается рассмотреть семь законопроектов:
- №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение);
- №3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (повторное первое чтение с сокращением срока подготовки);
- №3320 о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" о предотвращении распространения коронавирусной болезни (COVID-19);
- №№ 2339, 2339-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира);
- №3132 о внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины по поводу совершенствования системы органов Антимонопольного комитета;
- №3276 о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрении отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19) (второе чтение с сокращением срока подготовки);
- №1049 закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Украины.
Также депутаты должны рассмотреть 13 проектов постановлений об отмене закона о рынке земли.
Спикер Дмитрий Разумков, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил, что, скорее всего, будут обсуждаться вопрос бюджета и постановления об отмене законопроекта о рынке земли.
"Другие вопросы: была договоренность голосовать без обсуждений с тем, чтобы как можно скорее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы на пользу украинского народа", - сказал Разумков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нардепы могут собраться на еще одно внеочередное заседание 15 апреля. Рассматривать хотят "антиколомойский" законопроект.
- 30 марта депутаты собрались на внеочередное заседание Рады, утвердили двух новых министров, поддержали открытие рынка земли и провалили голосование по секвестру бюджета.