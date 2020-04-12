Арахамия предупредил "слуг" о еще одном заседании Рады. Могут заняться банками, – СМИ

Внеочередное заседание может состояться в среду, 15 апреля

Нардепы могут собраться на еще одно внеочередное заседание 15 апреля. Рассматривать хотят "антиколомойский" законопроект.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на собеседника во фракции "Слуги народа".

Издание пишет, что глава фракции "СН" Давид Арахамия якобы сообщил "слугам" в закрытых чатах, что заседание может быть уже в эту среду. Нардепы от правящей партии якобы уже извещают о заседании коллег из других фракций.

"Давид написал, что будет в среду. Но по каким вопросам, пока неясно", – рассказали журналистам во фракции.

Позже этот же источник добавил, мол рассматривать скорее всего будут проект закона о невозвращении банков их прежним владельцам.

Завтра, 13 апреля в 14:00, в Верхвоной Раде должно состояться внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят секвестр бюджета и постановления по рынку земли.

Предварительную повестку дня опубликовал у себя в Facebook замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк:

3279 (бюджет 2020);

2370 (земельные кадастры);

3320 (медицинские вопросы по карантину);

3132 (вопрос АМКУ);

3276 (особенности судебного контролю в период карантина);

1049 (единый счет при отсуствии табачной правки)

2339 (ответственность за поджоги трави);

постановления об отмене голосования по рынку земли.

Как ранее сообщал Фокус:

30 марта депутаты собрались на внеочередное заседание Рады, утвердили двух новых министров, поддержали открытие рынка земли и провалили голосование по секвестру бюджета.