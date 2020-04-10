Депутат озвучил, какие изменения в бюджет планируются на внеочередном заседании ВРУ

В понедельник парламент может рассмотреть изменения в Государственный бюджет на 2020 год

Руководители депутатских фракций, комитетов ВРУ и представители правительства обсудили нюансы законопроекта, которым планируется внести изменения в Государственный бюджет на 2020 год.

"В понедельник парламент может рассмотреть изменения в Государственный бюджет на 2020 год. Документ важен по многим причинам. Например, анонсированные дополнительные средства пенсионерам будут начислены только после его принятия", - отметил в соцсети Facebook председатель депутатской группы "Довира", народный депутат Олег Кулинич.

Среди наиболее весомых пунктов, по информации Олега Кулинича, правительством предлагаются следующие:

- до конца карантина ввести «ограничения» на заработную плату работников бюджетных учреждений, членов наблюдательных советов предприятий госсектора и судейского корпуса - не более 10 минимальных зарплат (47 230 грн),

- 13,44% от акциза на топливо оставить в местных бюджетах,

- не сокращать финансирование на развитие дорожного хозяйства,

- до 2021 года остановить действие положений об установлении ограничений относительно долговой нагрузки и определения дефицита бюджета,

- уменьшить размер Государственного фонда регионального развития до 4,9 млрд. грн,

- общее сокращение бюджетных программ на 55,9 млрд грн, в том числе и государственной помощи аграриям - на 1,5 млрд грн,

- уменьшить до 1 млрд грн субвенции на проведение местных выборов,

- определить дефицит бюджета в объеме 298,4 млрд грн. Это 7,5% от ВВП, хотя даже в кризисном 2014 году этот показатель не превысил 4,7% ВВП.

По словам Олега Кулинича, некоторые позиции крайне противоречивы. В частности, немало субвенций местным общинам будут ограничены, в том числе и образовательная.

"Субвенцию местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин, средства которой направлены на развитие инфраструктуры территориальных общин, ремонт школ, садиков - вообще убрали. Есть вопросы и к созданию фонда борьбы с COVID-19, который определяется в составе общего фонда Государственного бюджета, а не специального. То есть источником его наполнения будут не средства доноров, а именно деньги налогоплательщиков. А на запуск самого фонда борьбы с COVID-19 надо будет дополнительное время", - прокомментировал председатель депутатской группы «Довира».

В то же время, по его словам, в нынешних условиях документ не может быть идеальным: он повлияет на финансирование многих отраслей и проектов, и в любом случае вызовет немало критики.

"С другой стороны, риски его неприятия в целом для страны могут быть значительно ощутимее, на что нужно обращать внимание в первую очередь", - резюмировал Кулинич.

С его слов, окончательная версия законопроекта будет получена после завтрашнего заседания бюджетного комитета.

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