Кабмин сможет формировать объединенные громады, – решение Рады

Верховная Рада разрешила Кабмину определять центры территориальных громад и их территорию до принятия закона о местном самоуправлении.

Во втором чтении закон №2653 поддержали 264 народных депутата.

Для того, чтобы провести местные выборы в октябре 2020 года, Центризбирком должен будет получить от Кабмина решение по админцентрам и их территории.

Также Кабмин должен будет в течение месяца привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с принятым законом, а в течение трех месяцев правительство обязали подготовить и подать в Раду предложения об укрупнении районов.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Однако 27 декабря его отозвал и направил доработанный законопроект.

Президент предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым.

Предусматривается создание исполнительных органов местного самоуправления: окружного и областного исполкомов. При этом за соблюдением Конституции и осуществлять исполнительную власть на местах должны префекты, которых назначает президент по представлению Кабмина.

Посольство Германии в Украине раскритиковало президентский проект изменений в Конституцию в части децентрализации.