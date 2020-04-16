Кабмин сможет формировать объединенные громады, – решение Рады

Политика
В течение трех месяцев правительство обязали подготовить и подать в Раду предложения об укрупнении районов.

Верховная Рада разрешила Кабмину определять центры территориальных громад и их территорию до принятия закона о местном самоуправлении.

Во втором чтении закон №2653 поддержали 264 народных депутата.

Для того, чтобы провести местные выборы в октябре 2020 года, Центризбирком должен будет получить от Кабмина решение по админцентрам и их территории.

Также Кабмин должен будет в течение месяца привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с принятым законом, а в течение трех месяцев правительство обязали подготовить и подать в Раду предложения об укрупнении районов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым.  